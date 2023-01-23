Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ідентифіковано 40 тіл з 46

Цитата

«Постраждалих осіб – 127, з яких 46 загинули. 40 тіл ми вже ідентифікували. Також знайдено 6 фрагментів тіл. Невстановлених трупів у нас дев'ять з них в тому числі 6 фрагментів», - розповів Богоніс.

За його словами, ідентифікація загиблих триває й може зайняти ще до двох тижнів.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.

17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці.