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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ідентифіковано 40 тіл з 46

Київ • УНН

 • 1851257 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. З 46 загиблих людей через ворожий ракетний удар по 9-поверховому житловому будинку у Дніпрі ідентифікували 40 тіл. Про це заступника начальника Головного управління НП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: ідентифіковано 40 тіл з 46

Цитата

«Постраждалих осіб – 127, з яких 46 загинули. 40 тіл ми вже ідентифікували. Також знайдено 6 фрагментів тіл. Невстановлених трупів у нас дев'ять з них в тому числі 6 фрагментів», - розповів Богоніс.

За його словами, ідентифікація загиблих триває й може зайняти ще до двох тижнів.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.

17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці.

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