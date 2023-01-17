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У Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці: 44 загиблих

Київ • УНН

 • 385884 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій 14 січня ракетним ударом армії рф багатоповерхівці, виявили 44 загиблих внаслідок ворожої атаки, 5 з яких - діти, 79 людей поранені, 39 людей врятували, повідомили в ДСНС та Офісі Президента, пише УНН.

У Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці: 44 загиблих

Цитата

"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у місті Дніпро на місці ракетного удару завершено", - повідомили у ДСНС у Telegram.

Деталі

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, операція тривала довгі 69 годин.

"Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей", - вказали у ДСНС.

"44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п'ятеро дiтей. Найменшому хлопчику не було й року", - додав Резніченко.

Як вказав у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, "отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях".

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.

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