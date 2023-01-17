В Днепре завершили поисковые работы в разрушенной ударом рф многоэтажке: 44 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Днепре завершили поисковые работы в разрушенной 14 января ракетным ударом армии рф многоэтажки, обнаружили 44 погибших в результате вражеской атаки, 5 из которых - дети, 79 человек ранены, 39 человек спасли, сообщили в ГСЧС и Офисе Президента, пишет УНН.
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"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в городе Днепр на месте ракетного удара завершены", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
Детали
Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, операция длилась долгие 69 часов.
"Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей", - указали в ГСЧС.
"44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года", - добавил Резниченко.
Как указал в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, "получено 47 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах".
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.