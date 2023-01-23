Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: идентифицировано 40 тел из 46
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Из 46 погибших людей из-за вражеского ракетного удара по 9-этажному жилому дому в Днепре идентифицировали 40 тел. Об этом заместителя начальника Главного управления НП в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Пострадавших – 127 человек, из которых 46 погибли. 40 тел мы уже идентифицировали. Также найдено 6 фрагментов тел. Неустановленных трупов у нас девять из них в том числе 6 фрагментов», - рассказал Богонис.
По его словам, идентификация погибших продолжается и может занять еще до двух недель.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.
17 января в Днепре завершили поисковые работы в разрушенной ударом рф многоэтажке.