В Днепре и Одессе усилят ПВО - Зеленский

В Днепре и Одессе усилят ПВО, принято решение о дополнительных радарах, средствах РЭБ и экипажах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов – значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот – "шахеды". Плотность нападения – высокая, и именно поэтому, хотя и процент сбития высокий – триста восемьдесят восемь дронов сбито, – все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады. Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру – военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент сбития, нужно – еще больше - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина знает, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти украинскую ПВО.

Будем противодействовать. Но понимаем, что останавливаться – нельзя, это еще не тот результат, который нужен, еще недостаточно. Усиление нужно больше для наших городов и сел. Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет - добавил Зеленский.

По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании.