В Днепре и Одессе усилят ПВО - Зеленский

13:27 • 8692 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
12:59 • 18563 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 17349 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 18865 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 19201 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 50783 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 49086 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 69716 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 44032 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 43634 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.6м/с
44%
755мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Тернополь
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

В Днепре и Одессе усилят ПВО - Зеленский

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Президент заявил о передаче Днепру и Одессе дополнительных радаров, средств РЭБ и экипажей. Это решение приняли после массированной атаки 400 вражеских дронов.

В Днепре и Одессе усилят ПВО,  принято решение о дополнительных радарах, средствах РЭБ и экипажах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов – значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот – "шахеды". Плотность нападения – высокая, и именно поэтому, хотя и процент сбития высокий – триста восемьдесят восемь дронов сбито, – все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады. Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру – военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент сбития, нужно – еще больше 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина знает, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти украинскую ПВО.

Будем противодействовать. Но понимаем, что останавливаться – нельзя, это еще не тот результат, который нужен, еще недостаточно. Усиление нужно больше для наших городов и сел. Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Село
Воздушная тревога
Война в Украине
Днепр (город)
Министерство обороны Украины
Шахед-136
Владимир Зеленский
Одесса