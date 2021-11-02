В "Дія" появились детские COVID-сертификаты: как получить

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"В "Дія" доступны СOVID-сертификаты для детей 12+ лет. Такой сертификат может сгенерировать отец или мать ребенка. При условии, что ребенок прошел полный курс вакцинации", — говорится в сообщении.

Детали

Получить детский СOVID-сертификат можно таким образом:

Добавьте свидетельство о рождении ребенка, для этого понадобится серия и номер документа;

Нажмите “Услуги” — “СOVID-сертификаты” — “Получить сертификат”;

Ознакомьтесь с согласием на передачу данных и поставьте галочку;

Сертификаты ребенка появятся в приложении рядом с вашими.

Дети, которым исполнилось 14 лет и у которых есть ID-карта в "Дія", могут сгенерировать СOVID-сертификат самостоятельно.

Напомним

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.