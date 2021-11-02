В "Дія" появились детские COVID-сертификаты: как получить
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В приложении "Дія" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат для детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщили на странице сервиса в Telegram, информирует УНН.
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"В "Дія" доступны СOVID-сертификаты для детей 12+ лет. Такой сертификат может сгенерировать отец или мать ребенка. При условии, что ребенок прошел полный курс вакцинации", — говорится в сообщении.
Детали
Получить детский СOVID-сертификат можно таким образом:
Дети, которым исполнилось 14 лет и у которых есть ID-карта в "Дія", могут сгенерировать СOVID-сертификат самостоятельно.
Напомним
СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.
Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.