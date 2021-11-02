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В "Дія" появились детские COVID-сертификаты: как получить

Киев • УНН

 • 23263 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В приложении "Дія" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат для детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщили на странице сервиса в Telegram, информирует УНН.

В "Дія" появились детские COVID-сертификаты: как получить

Цитата:

"В "Дія" доступны СOVID-сертификаты для детей 12+ лет. Такой сертификат может сгенерировать отец или мать ребенка. При условии, что ребенок прошел полный курс вакцинации", — говорится в сообщении.

Детали

Получить детский СOVID-сертификат можно таким образом:

  • Добавьте свидетельство о рождении ребенка, для этого понадобится серия и номер документа;
  • Нажмите “Услуги” — “СOVID-сертификаты” — “Получить сертификат”;
  • Ознакомьтесь с согласием на передачу данных и поставьте галочку;
  • Сертификаты ребенка появятся в приложении рядом с вашими.

    • Дети, которым исполнилось 14 лет и у которых есть ID-карта в "Дія", могут сгенерировать СOVID-сертификат самостоятельно.

    Напомним

    СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.

    Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.

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