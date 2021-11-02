У "Дії" з'явилися дитячі COVID-сертифікати: як отримати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У застосунку "Дія" тепер можна згенерувати COVID-сертифікат для дітей віком від 12 років. Про це повідомили на сторінці сервісу в Telegram, інформує УНН.
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"У Дії доступні СOVID-сертифікати для дітей 12+ років. Такий сертифікат може згенерувати батько або матір дитини. За умови, що дитина пройшла повний курс вакцинації", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Отримати дитячий СOVID-сертифікат можна у такий спосіб:
Діти, яким виповнилося 14 років і які мають ID-картку в "Дії", можуть згенерувати СOVID-сертифікат самостійно.
Нагадаємо
СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.