У "Дії" з'явилися дитячі COVID-сертифікати: як отримати

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"У Дії доступні СOVID-сертифікати для дітей 12+ років. Такий сертифікат може згенерувати батько або матір дитини. За умови, що дитина пройшла повний курс вакцинації", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Отримати дитячий СOVID-сертифікат можна у такий спосіб:

Додайте свідоцтво про народження дитини, для цього знадобиться серія та номер документа;

Натисніть “Послуги” — “СOVID-сертифікати” — “Отримати сертифікат”;

Ознайомтеся зі згодою на передання даних та поставте галочку;

Сертифікати дитини з‘являться у застосунку поряд із вашими.

Діти, яким виповнилося 14 років і які мають ID-картку в "Дії", можуть згенерувати СOVID-сертифікат самостійно.

Нагадаємо

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.