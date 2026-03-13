$44.160.1950.960.02
В "Дія" разрешили бронировать работников ОПК с нарушениями учета

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

На портале "Дія" запустили временное бронирование специалистов оборонных предприятий на 45 дней. Услуга доступна даже при наличии нарушений воинского учета.

В "Дія" разрешили бронировать работников ОПК с нарушениями учета

В "Дія" запустили новую возможность бронирования работников для предприятий оборонного сектора, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Сегодня заработала новая возможность на портале "Дія", которая позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критически важным для нужд ВСУ компаниям бронировать работников даже в случае наличия нарушений в воинском учете

- сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что "речь идет о временном бронировании специалистов сроком до 45 календарных дней". "За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие - непрерывно обеспечивать выполнение оборонных задач", - сказано в сообщении.

"Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов к работе. Запуск этой услуги в "Дія" позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств", - указал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Воспользоваться услугой, как сообщается, могут предприятия, которые включены в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса или имеют статус критически важных для обеспечения нужд ВСУ. Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.

Подать заявление можно онлайн на портале "Дія". Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать услугу "Бронирование работников" и при подаче заявления выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета". После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения будет отображаться в личном кабинете заявителя.

Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора быстрее привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила03.11.25, 10:56 • 31860 просмотров

Юлия Шрамко

