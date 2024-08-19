В "Дія" подали заявления о браке более 30 тыс. пар, скоро появится бракосочетание онлайн - Федоров
Киев • УНН
Украинцы активно пользуются онлайн-услугой подачи заявления о браке через портал «Дія». Министр цифровой трансформации анонсировал запуск возможности бракосочетания онлайн по видеосвязи.
Украинцы уже более 30 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой подачи заявления о браке через портал "Дія", сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, анонсировав запуск возможности бракосочетания онлайн по видеосвязи в "Дія", пишет УНН.
Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а потом оплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале "Дія" возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовались более 30 тысяч пар. Совсем скоро представим бракосочетание онлайн по видеосвязи в "Дія"
Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб6 февраля 2024, 10:56 • 25684 просмотра