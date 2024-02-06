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Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 10:56  •  16954 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.

В приложении "Дія" в ближайшее время планируют запустить услугу онлайн-браков. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться в "Дія" по видео. Это будет также очень технологично. Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса

- рассказал Федоров.

Он отметил, что это будет уникально для всего мира.

"Это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это важный шаг", - сказал Федоров.

Дополнение

Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дія" появилась в феврале 2023 года. Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе "Семья" заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью. Заявление заполняет один из женихов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб
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