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Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб

Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб

Київ • УНН

 • 25889 перегляди

Віце-прем'єр-міністр України оголосив про плани запустити онлайн-сервіс одруження через додаток "Дія", який дозволить парам одружуватися дистанційно за допомогою відеозв'язку.

У застосунку "Дія" найближчим часом планують запустити послугу онлайн-шлюбів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми плануємо в найближчий час запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Це буде також дуже технологічно. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу

- розповів Федоров.

Він зазначив, що це буде унікально для всього світу.

"Це дозволить нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок", - сказав Федоров.

Доповнення

Можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" з'явилась в лютому 2023 року. Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі "Сім’я" заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом. Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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