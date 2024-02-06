Федоров: у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр України оголосив про плани запустити онлайн-сервіс одруження через додаток "Дія", який дозволить парам одружуватися дистанційно за допомогою відеозв'язку.
У застосунку "Дія" найближчим часом планують запустити послугу онлайн-шлюбів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми плануємо в найближчий час запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Це буде також дуже технологічно. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу
Він зазначив, що це буде унікально для всього світу.
"Це дозволить нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок", - сказав Федоров.
Доповнення
Можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" з'явилась в лютому 2023 року. Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі "Сім’я" заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом. Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.