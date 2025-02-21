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В детсаду в россии дети «разминировали мины» ко Дню защитника Отечества

В детсаду в россии дети «разминировали мины» ко Дню защитника Отечества

Киев  •  УНН

 • 870 просмотра

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В селе Помары дошкольников одели в военную форму для мероприятия «Будем в армии служить». Дети выполняли военные задания, включая «разминирование мин» с участием родителей.

В детском саду села в республике марий эл, входящей в состав рф, ко Дню защитника Отечества для детей устроили мероприятие под названием «Будем в армии служить». Дошкольников одели в военную форму и триколор, а одним из заданий программы было «разминирование мин».

Об этом пишут росСМИ, пишет УНН.

Детали 

В детском саду села Помары в Марий Эл ко Дню защитника Отечества организовали спортивное мероприятие «Будем в армии служить». В нем приняли участие воспитанники старшей группы «Гномики»

- говорится в сообщении.

В частности, дошкольников одели в военную форму и триколор, разделив на команды «Ракета» и «Самолет». В программе были задания добежать до «островка», попасть «снарядом в цель», а роль «саперов» взяли на себя родители воспитанников, разминировав «мины».

Напомним,

  Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф без сдачи экзаменов. Как отмечалось, главная цель таких учений -  с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины 

Алина Волянская

Алина Волянская

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