В детсаду в россии дети «разминировали мины» ко Дню защитника Отечества
Киев • УНН
В селе Помары дошкольников одели в военную форму для мероприятия «Будем в армии служить». Дети выполняли военные задания, включая «разминирование мин» с участием родителей.
В детском саду села в республике марий эл, входящей в состав рф, ко Дню защитника Отечества для детей устроили мероприятие под названием «Будем в армии служить». Дошкольников одели в военную форму и триколор, а одним из заданий программы было «разминирование мин».
Об этом пишут росСМИ, пишет УНН.
Детали
В детском саду села Помары в Марий Эл ко Дню защитника Отечества организовали спортивное мероприятие «Будем в армии служить». В нем приняли участие воспитанники старшей группы «Гномики»
В частности, дошкольников одели в военную форму и триколор, разделив на команды «Ракета» и «Самолет». В программе были задания добежать до «островка», попасть «снарядом в цель», а роль «саперов» взяли на себя родители воспитанников, разминировав «мины».
Напомним,
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф без сдачи экзаменов. Как отмечалось, главная цель таких учений - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины