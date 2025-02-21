У дитячому садку села в республіці марій ел, що входить до складу рф, до дня захисника вітчизни для дітей влаштували захід під назвою "Будемо в армії служити". Дошкільнят одягли у військову форму і триколор, а одним із завдань програми було "розмінування мін".

Про це пишуть росЗМІ, пише УНН.

Деталі

У дитячому садку села Помари в Марій Ел до Дня захисника Вітчизни організували спортивний захід "Будемо в армії служити". У ньому взяли участь вихованці старшої групи "Гномики" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, дошкільнят одягли у військову форму і триколор, розділивши на команди "Ракета" і "Літак". У програмі були завдання добігти до "острівця", влучити "снарядом у ціль", а роль "саперів" взяли на себе батьки вихованців, розмінувавши "міни".

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф без складання іспитів. Як зазначалося, головна мета таких навчань — змалку інтегрувати їх у російський правовий, освітній та політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї військової машини