В Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты после атаки рф

ukenru
Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  13668 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  34323 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  62346 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  113908 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  186354 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204626 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202045 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187754 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  135127 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  115325 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

  •  117867 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  131888 просмотра
Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

  •  50410 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  110707 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  94420 просмотра
публикации
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

  •  667 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  4265 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  94420 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  110707 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  170999 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  131888 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  104880 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  103095 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  108146 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  106385 просмотра
Актуальное
В Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты после атаки рф

В Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты после атаки рф

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 11:00  •  6802 просмотра

Read in English

После ракетного удара РФ в Деснянском районе Киева найдены обломки ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что специалисты работают на месте происшествия в лесопарковой зоне.

После последнего ракетного удара рф, в Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Обломки ракеты (хвостовую часть) после утренней атаки обнаружили также в лесопарковой зоне в Деснянском районе столицы. Специалисты уже работают на месте

- резюмировал Кличко. 

Напомним,

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожарв, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ - спикер КГВА7 октября 2024, 08:00 • 11465 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКиев
solomianskyi-raionСоломенский район
vitalii-klychkoВиталий Кличко
ukrainaУкраина
kievКиев