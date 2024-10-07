В Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты после атаки рф

После последнего ракетного удара рф, в Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Обломки ракеты (хвостовую часть) после утренней атаки обнаружили также в лесопарковой зоне в Деснянском районе столицы. Специалисты уже работают на месте - резюмировал Кличко.

Напомним,

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожарв, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

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