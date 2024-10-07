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У Деснянському районі Києва виявили уламки ракети після атаки рф

У Деснянському районі Києва виявили уламки ракети після атаки рф

Київ • УНН

 • 32876 перегляди

Після ракетного удару РФ у Деснянському районі Києва знайдено уламки ракети. Мер Віталій Кличко повідомив, що фахівці працюють на місці події в лісопарковій зоні.

Після останнього ракетного удару рф, в Деснянському районі Києва виявили уламки ракети. Наразі на місці події працюють фахівці. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Уламки ракети (хвостову частину) після ранкової атаки виявили також в лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці. Фахівці вже працюють на місці

- резюмував Кличко. 

Нагадаємо

У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.

Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ - речник КМВА07.10.24, 11:00 • 15730 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКиїв
solomianskyi-raionСолом'янський район
vitalii-klychkoВіталій Кличко
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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