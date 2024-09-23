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В Десне под Киевом уровень воды упал до наименьшего за весь период наблюдений

В Десне под Киевом уровень воды упал до наименьшего за весь период наблюдений

Киев  •  УНН

 • 14939 просмотра

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В селе Летки зафиксирован самый низкий уровень воды в Десне за 100 лет наблюдений - 70 см над нулем поста. Это происходит на фоне рекордно высоких температур в Киеве этим летом.

Уровень воды на гидрологическом посту в селе Летки составляет лишь 70 см от нулевой отметки поста. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Детали

Сообщается, что по данным гидрологической станции Киев на гидрологическом посту реки Десна в селе Летки в течение 21-23 сентября наблюдается минимальный уровень воды за весь период наблюдений начиная с 1923 года - 70 см над нулем поста.

Напомним

В Киеве 17 сентября зафиксирована самая высокая минимальная температура воздуха для этого дня - 16,7°С. Это на 0,4°С выше предыдущего рекорда 1947 года и на 6,6°С выше климатической нормы.

Кроме того, метеорологи зафиксировали в Киеве четыре температурных рекорда с 25 по 27 августа. Среднемесячная температура воздуха составила +23,1°С, что на 2,7°С выше нормы, а август 2024 года стал третьим самым теплым с 1891 года.

Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет 19.09.24, 16:14 • 12972 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ОбществоКиев
kievКиев

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