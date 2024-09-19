Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет

ukenru
Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  89940 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  141627 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  114151 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  117968 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  116686 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  109911 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  107775 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  103090 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  100064 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  117818 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

  •  119779 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  161621 просмотра
путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

  •  101982 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  148806 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  135930 просмотра
публикации
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  141643 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  135930 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  148806 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  161621 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  158749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  152599 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  145504 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  134592 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  119192 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  113211 просмотра
Актуальное
Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет

Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:14  •  4773 просмотра

Read in English

Госэкоинспекция сообщает, что качество воды в Десне на Киевщине в норме. Однако на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в реке Сейм, вероятный источник загрязнения - на территории РФ.

По состоянию на четверг, 19 сентября, качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы. Об этом заявили в Государственной экологической инспекции Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пункте водозабора города Бровары химическое потребление кислорода - 32,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород в норме.

Также в пункте водозабора города Киев химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород - 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический.

Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано 

- говорится в отчете Госэкоинспекции.

В ведомстве отмечают, что что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора.

Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил.

Также на Черниговщине происходит улучшение качества воды р. Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте г. Батурин. здесь он превышает норму в 1,2 раза.

К тому же на Черниговщине во всех пунктах фиксируют и улучшение воды в реке Десна.

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено

- резюмировали в Госэкоинспекции.

Дополнение

В то же время по реке Сейм, на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории России.

В частности, наихудшие показатели фиксируются на участке с.Пруды - с.Мутин.

Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы

- рассказали специалисты. 

Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы.

Напомним,

В Госводагентстве заявили, что В Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна. А впрочем, в Сумской области до сих пор фиксируется органическое загрязнение реки Сейм.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество