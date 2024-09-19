Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет

По состоянию на четверг, 19 сентября, качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы. Об этом заявили в Государственной экологической инспекции Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пункте водозабора города Бровары химическое потребление кислорода - 32,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород в норме.

Также в пункте водозабора города Киев химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород - 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический.

Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано - говорится в отчете Госэкоинспекции.

В ведомстве отмечают, что что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора.

Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил.

Также на Черниговщине происходит улучшение качества воды р. Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте г. Батурин. здесь он превышает норму в 1,2 раза.

К тому же на Черниговщине во всех пунктах фиксируют и улучшение воды в реке Десна.

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено - резюмировали в Госэкоинспекции.

Дополнение

В то же время по реке Сейм, на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории России.

В частности, наихудшие показатели фиксируются на участке с.Пруды - с.Мутин.

Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы - рассказали специалисты.

Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы.

Напомним,

В Госводагентстве заявили, что В Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна. А впрочем, в Сумской области до сих пор фиксируется органическое загрязнение реки Сейм.