Загрязнение рек Сейм и Десна: в Киевской области угрозы для водоснабжения нет
Киев • УНН
Госэкоинспекция сообщает, что качество воды в Десне на Киевщине в норме. Однако на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в реке Сейм, вероятный источник загрязнения - на территории РФ.
По состоянию на четверг, 19 сентября, качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы. Об этом заявили в Государственной экологической инспекции Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в пункте водозабора города Бровары химическое потребление кислорода - 32,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород в норме.
Также в пункте водозабора города Киев химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород - 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический.
Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано
В ведомстве отмечают, что что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора.
Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил.
Также на Черниговщине происходит улучшение качества воды р. Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте г. Батурин. здесь он превышает норму в 1,2 раза.
К тому же на Черниговщине во всех пунктах фиксируют и улучшение воды в реке Десна.
По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено
Дополнение
В то же время по реке Сейм, на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории России.
В частности, наихудшие показатели фиксируются на участке с.Пруды - с.Мутин.
Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы
Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы.
Напомним,
В Госводагентстве заявили, что В Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна. А впрочем, в Сумской области до сих пор фиксируется органическое загрязнение реки Сейм.