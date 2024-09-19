Забруднення річок Сейм та Десна: на Київщині загрози для водозабезпечення немає

Станом на четвер, 19 вересня, якість води на річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми. Про це заявили в Державній екологічній інспекції України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у пункті водозабору міста Бровари хімічне споживання кисню - 32,02 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний, розчинений кисень у нормі.

Також у пункті водозабору міста Київ хімічне споживання кисню - 20,76 міліграм на дециметр кубічний, розчинений кисень - 6,02 міліграм на дециметр кубічний, при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано - йдеться у звіті Держекоінспекції.

У відомстві наголошують, що що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил.

Також на Чернігівщині відбувається покращення якості води р. Сейм. Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів окрім марганцю в пункті м. Батурин. тут він перевищує норму в 1,2 рази.

До того на Чернігівщині у всіх пунктах фіксують й покращення води в річці Десна.

За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено - резюмували у Держекоінспекції.

Доповнення

Водночас щодо річки Сейм, на Сумщині зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення – на території росії.

Зокрема, найгірші показники фіксуються на ділянці с.Пруди – с.Мутин.

Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди, та 102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми - розповіли фахівці.

Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди, та 102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми.

Нагадаємо

У Держводагентстві заявили, що У Київській області спостерігається зменшення візуальних ознак забруднення річки Десна. А втім, у Сумській області досі фіксується органічне забруднення річки Сейм.