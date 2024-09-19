На Київщині поменшало візуальних ознак забруднення Десни, вода посвітлішала, запаху немає - Держводагентство

У Київській області спостерігається зменшення візуальних ознак забруднення річки Десна, вода посвітлішала, запаху немає, замору риби не спостерігається, але фіксується органічне забруднення річки Сейм у Сумській області. Про це у четвер повідомили у Держводагентстві, пише УНН.

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"Станом на 18.09.2024 спостерігається зменшення візуальних ознак забруднення річки Десна у Київській області, переміщення не фіксується, незначні ознаки забруднення фіксуються орієнтовно на 336 км (між селами Літки та Рожни) від впадіння річки Сейм. Вода посвітлішала, запаху немає, замору риби та інших водних біоресурсів не спостерігається", - ідеться у повідомленні з посиланням на заступника голови відомства Ігоря Гопчака.

Як повідомили у Держводагентстві, "протягом останньої доби переміщення забруднення візуально не фіксується". "Разом з тим, результати лабораторних досліджень вказують на зміну показників якості води у пригирловій ділянці річки Десна (від села Літки до впадіння). Основними причинами цього є природні особливості рельєфу дна річки та характер течії", - сказано у повідомленні.

За результатами проб води річки Сейм та річки Десна, відібраних 17.09.2024, як повідомляється, "продовжує фіксуватися забруднення органічного характеру". "Крім того, спостерігається повторне органічне забруднення річки Сейм у Сумській області, яке просувається до Чернігівської області".

Водогосподарськими організаціями Держводагентства, як вказано, здійснюються заходи з насичення киснем води річки Десна за допомогою 4 аераційних установок.

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