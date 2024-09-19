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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области стало меньше визуальных признаков загрязнения Десны, вода посветлела, запаха нет - Госводагентство

В Киевской области стало меньше визуальных признаков загрязнения Десны, вода посветлела, запаха нет - Госводагентство

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:49  •  5919 просмотра

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Наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна в Киевской области. Вода посветлела, запаха нет, замора рыбы не наблюдается, но фиксируется органическое загрязнение р. Сейм в Сумской области.

В Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна, вода посветлела, запаха нет, замора рыбы не наблюдается, но фиксируется органическое загрязнение реки Сейм в Сумской области. Об этом в четверг сообщили в Госводагентстве, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 18.09.2024 наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения реки Десна в Киевской области, перемещение не фиксируется, незначительные признаки загрязнения фиксируются ориентировочно на 336 км (между селами Литки и Рожны) от впадения реки Сейм. Вода посветлела, запаха нет, замора рыбы и других водных биоресурсов не наблюдается», - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы ведомства Игоря Гопчака.

Как сообщили в Госводагентстве, «в течение последних суток перемещения загрязнения визуально не фиксируется». «Вместе с тем, результаты лабораторных исследований указывают на изменение показателей качества воды в приустьевом участке реки Десна (от села Летки до впадения). Основными причинами этого являются природные особенности рельефа дна реки и характер течения», - сказано в сообщении.

По результатам проб воды реки Сейм и реки Десна, отобранных 17.09.2024, как сообщается, «продолжает фиксироваться загрязнение органического характера». «Кроме того, наблюдается повторное органическое загрязнение реки Сейм в Сумской области, которое продвигается в Черниговскую область».

Водохозяйственными организациями Госводагентства, как указано, осуществляются мероприятия по насыщению кислородом воды реки Десна с помощью 4 аэрационных установок.

Забруднення Десни та Сейму: ризиків для водозабору на Київщині немає, на Сумщині - подальше погіршення якості води17 сентября 2024, 10:59 • 21235 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровьеКиевская область