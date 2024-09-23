В Десні поблизу Києва рівень води впав до найменшого за весь період спостережень
Київ • УНН
У селі Літки зафіксовано найнижчий рівень води в Десні за 100 років спостережень - 70 см над нулем поста. Це відбувається на фоні рекордно високих температур у Києві цього літа.
Рівень води на гідрологічному посту в селі Літки становить лише 70 см від нульової відмітки поста. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що за даними гідрологічної станції Київ на гідрологічному посту річки Десна в селі Літки протягом 21-23 вересня спостерігається мінімальнй рівень води за весь період спостережень починаючи з 1923 року – 70 см над нулем поста.
Нагадаємо
У Києві 17 вересня зафіксовано найвищу мінімальну температуру повітря для цього дня - 16,7°С. Це на 0,4°С вище попереднього рекорду 1947 року та на 6,6°С вище кліматичної норми.
Окрім того, метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди з 25 по 27 серпня. Середньомісячна температура повітря становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за норму, а серпень 2024 року став третім найтеплішим з 1891 року.
Забруднення річок Сейм та Десна: на Київщині загрози для водозабезпечення немає19.09.24, 16:14 • 12978 переглядiв