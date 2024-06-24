В Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции после теракта в Дагестане, где погибли 10 человек, включая 8 полицейских. Количество пострадавших увеличилось до 34 человек, из них 27 - правоохранители. Об этом сообщает росСМИ, передает УНН.

Детали

В Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции, которая началась после теракта, произошедшего в Дагестане. В результате нападения погибли 10 человек, из них 8 - полицейских. Число пострадавших возросло до 34 человек, из них 27 - представители правоохранительных органов.

По информации правоохранительных органов, некоторые из нападавших уже были известны в полицейских базах как лица со связями в ваххабитских кругах, большинство из них - местные жители республики. В Махачкале было ликвидировано четверо боевиков, а в Дербенте, по предварительным данным, двое. Еще по меньшей мере двух человек задержали.

Напомним

Среди участников нападения были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которого задержали позже. Также в результате нападения погиб начальник отдела полиции города. Выезды из Махачкалы перекрыты в связи с чрезвычайной ситуацией.

Нападения в Дагестане: начальник полиции Дагестана убит, выезды из Махачкалы перекрыты