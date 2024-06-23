Начальник полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидырнабиев убит. Также российские силовики перекрыли все выезды из Махачкалы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев погиб от тяжелого ранения во время стрельбы с террористами в Дербенте. Туда он приехал на помощь.

Спецоперация по ликвидации террористов продолжается.

Кроме того, появилась информация о том, что российские силовики перекрыли из Махачкалы все выезды.

Напомним

В Дагестане произошли нападения на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Погибли 9 человек, из них семеро - полицейские, 25 человек ранены. Также есть данные о 40 заложниках в храме Махачкалы. Также в Дербенте введен режим контртеррористической операции.

Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники