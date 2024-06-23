Напади в Дагестані: начальник поліції Дагестану убитий, виїзди з Махачкали перекриті
Київ • УНН
Начальник дорожньої поліції Дагестану Мавлудін Хидирнабієв був убитий в перестрілці з терористами в Дербенті, в той час як російські сили перекрили всі виїзди з Махачкали.
Начальника поліції міста Дагестанські Вогні Мавлудина Хидирнабієва вбито. Також російські силовики перекрили всі виїзди з Махачкали. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, начальник відділу поліції міста Дагестанські Вогні Мавлудін Хідірнабієв загинув від тяжкого поранення під час стрілянини з терористами в Дербенті. Туди він приїхав на допомогу.
Спецоперація з ліквідації терористів продовжується.
Крім того, з’явилася інформація щодо того, що російські силовики перекрили з Махачкали всі виїзди.
Нагадаємо
У Дагестані сталися напади на пост ДПС, два православні храми та синагогу. Загинули 9 людей, з них семеро - поліцейські, 25 осіб поранено. Також є дані про 40 заручників у храмі Махачкали. Також у Дербенті введено режим контртерористичної операції.
Терористична атака в Дагестані: є загиблі, поранені та заручники23.06.24, 21:45 • 20846 переглядiв