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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Напади в Дагестані: начальник поліції Дагестану убитий, виїзди з Махачкали перекриті

Київ • УНН

 • 20702 перегляди

Начальник дорожньої поліції Дагестану Мавлудін Хидирнабієв був убитий в перестрілці з терористами в Дербенті, в той час як російські сили перекрили всі виїзди з Махачкали.

Напади в Дагестані: начальник поліції Дагестану убитий, виїзди з Махачкали перекриті

Начальника поліції міста Дагестанські Вогні Мавлудина Хидирнабієва вбито. Також російські силовики перекрили всі виїзди з Махачкали. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, начальник відділу поліції міста Дагестанські Вогні Мавлудін Хідірнабієв загинув від тяжкого поранення під час стрілянини з терористами в Дербенті. Туди він приїхав на допомогу.

Спецоперація з ліквідації терористів продовжується.

Крім того, з’явилася інформація щодо того, що російські силовики перекрили з Махачкали всі виїзди.

Нагадаємо

У Дагестані сталися напади на пост ДПС, два православні храми та синагогу. Загинули 9 людей, з них семеро - поліцейські, 25 осіб поранено. Також є дані про 40 заручників у храмі Махачкали. Також у Дербенті введено режим контртерористичної операції.

Терористична атака в Дагестані: є загиблі, поранені та заручники23.06.24, 21:45 • 20846 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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