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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Терористична атака в Дагестані: є загиблі, поранені та заручники

Київ • УНН

 • 20846 перегляди

У Дагестані терористичні атаки були спрямовані проти двох православних церков, синагоги і поста дорожньої поліції, в результаті чого 9 людей загинули, в тому числі 7 поліцейських, і 25 отримали поранення, а 40 заручників були захоплені в церкві в Махачкалі.

Терористична атака в Дагестані: є загиблі, поранені та заручники

У Дагестані сталися напади на пост ДПС, два православні храми та синагогу. Загинули 9 людей, з них семеро - поліцейські, 25 осіб поранено. Також є дані про 40 заручників у храмі Махачкали. Також у Дербенті введено режим контртерористичної операції, пише УНН з посиланням на російські пабліки.

Деталі

Сьогодні у містах Дербент та Махачкала сталися терористичні напади, спрямовані на два православні храми, синагогу та пост ДПС. Напади були здійснені прихильниками міжнародної терористичної організації.

У нападі на місто Махачкала брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови. Інформація наразі не підтверджена. На посту ДПС у Махачкалі було вбито двох нападників, ще як мінімум двоє затримано на території пляжу "Берізка". Відтак, за інформацією, загалом загинуло 9 людей, з яких семеро – поліцейські і ще 25 осіб отримали поранення.

Крім того, є дані про утримання 40 заручників у православному храмі в Кіровському районі Махачкали.

Нагадаємо

У Дербенті при нападі на церкву було вбито священика, йому перерізали горло. Нині там введено режим контртерористичної операції. На вулицях Махачкали діє росгвардія із бронетехнікою. Надворі ходять озброєні люди, чути стрілянину.

У столиці Дагестану сталася перестрілка: двоє нападників, ймовірно, ліквідовано23.06.24, 20:37 • 22511 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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