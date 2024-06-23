У столиці Дагестану сталася перестрілка: двоє нападників, ймовірно, ліквідовано
Київ • УНН
Чи пов'язаний цей напад з інцидентом у Дербенті, де стався напад на синагогу та церкву, поки що невідомо
У столиці Дагестану Махачкалі стався напад озброєних чоловіків на пост дорожньо-патрульної служби. Пізніше з'явилася інформація про затримання двох нападників, пише УНН з посиланням на російські пабліки.
Невідомі по вулиці Єрмошкіна в Махачкалі обстріляли пост ДПС. На опублікованих в інтернеті відео видно, як горить авто правоохоронців.
За попередніми даними, працівник поліції помер, ще шестеро - поранені. У місті також оголошено план "Перехоплення".
Пізніше з'явилася інформація про те, що при спробі затримання бойовиків перестрілки між ними і правоохоронцями відбувалися і в інших районах міста.
Також з'явилася інформація, що куля одного зі спецназівців вбила трирічну дівчинку.
Станом на даний момент, повідомляється що двох нападників ймовірно затримали, ще двох – ліквідували.
Раніше повідомлялося, що в місті Дербент, також Дагестан, відбулися напади на синагогу і православну церкву. Повідомлялося як мінімум про двох загиблих, один з яких настоятель православного храму – священику перерізали горло.
Чи пов'язані між собою ці напади – поки невідомо.
Слідчий комітет порушив кримінальні справи про теракт за фактами збройних нападів у Дербенті та Махачкалі.