У Дагестані невідомі обстріляли синагогу і православну церкву
Київ • УНН
У Дербенті, Дагестан, невідомі озброєні особи напали на синагогу і православну церкву, убивши щонайменше двох осіб, у тому числі священика, якому перерізали горло
У місті Дербент в Дагестані невідомі обстріляли з автоматичної зброї синагогу і православний храм. Про це повідомляють російські пабліки, пише УНН.
Близько 18:00 за місцевим часом невідомі, озброєні автоматичною зброєю, здійснили обстріли синагоги і церкви. Деякі пабліки повідомляють про підпал, зазначених релігійних установ.
В результаті нападу є загиблі і постраждалі. Повідомляється як мінімум про двох убитих. Один з убитих був виявлений біля синагоги - у чоловіка прострелена голова.
Пізніше голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву в Дербенті був убитий священик, настоятель храму - 66-річному чоловікові перерізали горло.
Ймовірно, людей, які обстріляли православний храм в Дербенті, було п'ятеро. Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні був введений план "Перехоплення". Пізніше з'явилася інформація, що нападники забрали автомобіль ВАЗ і зникли вже на ньому.
У російських пабліках вже висловлюється версія про ймовірний напад ІДІЛ.