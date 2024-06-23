В городе Дербент в Дагестане неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и православный храм. Об этом сообщают российские паблики, пишет УНН.

Около 18:00 по местному времени неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, совершили обстрелы синагоги и церкви. Некоторые паблики сообщают о поджоге, указанных религиозных учреждений.

В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Сообщается как минимум о двух убитых. Один из убитых был обнаружен возле синагоги – у мужчины прострелена голова.

Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что во время нападения на православную церковь в Дербенте был убит священник, настоятель храма - 66-летнему мужчине перерезали горло.

Вероятно, людей, обстрелявших православный храм в Дербенте, было пятеро. Злоумышленники передвигаются на белом Volkswagen Polo. В регионе был введен план "Перехват". Позже появилась информация, что нападавшие отняли автомобиль ВАЗ и скрылись уже на нем.

В российских пабликах уже высказывается версия о вероятном нападении ИГИЛ.