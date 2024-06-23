В столице Дагестана Махачкале произошло нападение вооруженных мужчин на пост дорожно-патрульной службы. Позже появилась информация о задержании двоих нападавших, пишет УНН со ссылкой на российские паблики.

Неизвестные по улице Ермошкина в Махачкале обстреляли пост ДПС. На опубликованных в интернете видео видно, как горит авто стражей порядка.

По предварительным данным, работник полиции скончался, еще шесть - ранены. В городе также объявлен план "Перехват".

Позже появилась информация о том, что при попытке задержания боевиков перестрелки между ними и правоохранителями происходили и в других районах города.

Также появилась информация, что пуля одного из спецназовцев убила трехлетнюю девочку.

Состоянием на данный момент, сообщается что двоих нападавших вероятно задержали, еще двоих – ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в городе Дербент, также Дагестан, произошли нападения на синагогу и православную церковь. Сообщалось как минимум о двоих погибших, один из которых настоятель православного храма – священнику перерезали горло.

Связаны ли между собой эти нападения – пока неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.