Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники

В Дагестане произошли нападения на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Погибли 9 человек, из них семеро - полицейские, 25 человек ранены. Также есть данные о 40 заложниках в храме Махачкалы. Также в Дербенте введен режим контртеррористической операции, пишет УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Сегодня в городах Дербент и Махачкала произошли террористические нападения, направленные на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Нападения были совершены сторонниками международной террористической организации.

В нападении на город Махачкала участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Информация пока не подтверждена. На посту ДПС в Махачкале были убиты двое нападавших, еще как минимум двое задержаны на территории пляжа "Березка". Следовательно, по информации, всего погибло 9 человек, из которых семеро-полицейские и еще 25 человек получили ранения.

Кроме того, есть данные о содержании 40 заложников в православном храме в Кировском районе Махачкалы.

Напомним

В Дербенте при нападении на церковь был убит священник, ему перерезали горло. Сейчас там введен режим контртеррористической операции. На улицах Махачкалы действует росгвардия с бронетехникой. На улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба.

В столице Дагестана произошла перестрелка: двое нападавших вероятно ликвидированы