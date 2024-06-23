Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники
Киев • УНН
В Дагестане террористические атаки были направлены против двух православных церквей, синагоги и поста дорожной полиции, в результате чего 9 человек погибли, в том числе 7 полицейских, и 25 получили ранения, а 40 заложников были захвачены в церкви в Махачкале.
В Дагестане произошли нападения на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Погибли 9 человек, из них семеро - полицейские, 25 человек ранены. Также есть данные о 40 заложниках в храме Махачкалы. Также в Дербенте введен режим контртеррористической операции, пишет УНН со ссылкой на российские паблики.
Детали
Сегодня в городах Дербент и Махачкала произошли террористические нападения, направленные на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Нападения были совершены сторонниками международной террористической организации.
В нападении на город Махачкала участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Информация пока не подтверждена. На посту ДПС в Махачкале были убиты двое нападавших, еще как минимум двое задержаны на территории пляжа "Березка". Следовательно, по информации, всего погибло 9 человек, из которых семеро-полицейские и еще 25 человек получили ранения.
Кроме того, есть данные о содержании 40 заложников в православном храме в Кировском районе Махачкалы.
Напомним
В Дербенте при нападении на церковь был убит священник, ему перерезали горло. Сейчас там введен режим контртеррористической операции. На улицах Махачкалы действует росгвардия с бронетехникой. На улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба.
В столице Дагестана произошла перестрелка: двое нападавших вероятно ликвидированы 23 июня 2024, 17:37 • 11785 просмотров