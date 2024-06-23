Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  105966 просмотра
В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

  •  89818 просмотра
Еще 6 участников присоединились к коммюнике саммита мира – Зеленский

Еще 6 участников присоединились к коммюнике саммита мира – Зеленский

  •  103842 просмотра
Президент Украины присвоил начальнику Центра спецопераций "А" СБУ звание генерал-майора

Президент Украины присвоил начальнику Центра спецопераций "А" СБУ звание генерал-майора

  •  64187 просмотра
Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

  •  62180 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  194915 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  194183 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  199238 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  194088 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  142850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

  •  103066 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

  •  87532 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  100376 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  100009 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  106014 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники

Террористическая атака в Дагестане: есть погибшие, раненые и заложники

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 18:45  •  6230 просмотра

Read in English

В Дагестане террористические атаки были направлены против двух православных церквей, синагоги и поста дорожной полиции, в результате чего 9 человек погибли, в том числе 7 полицейских, и 25 получили ранения, а 40 заложников были захвачены в церкви в Махачкале.

В Дагестане произошли нападения на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Погибли 9 человек, из них семеро - полицейские, 25 человек ранены. Также есть данные о 40 заложниках в храме Махачкалы. Также в Дербенте введен режим контртеррористической операции, пишет УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Сегодня в городах Дербент и Махачкала произошли террористические нападения, направленные на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Нападения были совершены сторонниками международной террористической организации.

В нападении на город Махачкала участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Информация пока не подтверждена. На посту ДПС в Махачкале были убиты двое нападавших, еще как минимум двое задержаны на территории пляжа "Березка". Следовательно, по информации, всего погибло 9 человек, из которых семеро-полицейские и еще 25 человек получили ранения.

Кроме того, есть данные о содержании 40 заложников в православном храме в Кировском районе Махачкалы.

Напомним

В Дербенте при нападении на церковь был убит священник, ему перерезали горло. Сейчас там введен режим контртеррористической операции. На улицах Махачкалы действует росгвардия с бронетехникой. На улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба.

В столице Дагестана произошла перестрелка: двое нападавших вероятно ликвидированы 23 июня 2024, 17:37 • 11785 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  150090 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  136311 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  135200 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  122895 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  109947 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  110615 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100941 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  70154 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  57596 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  38284 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

  •  62180 просмотра
Президент Украины присвоил начальнику Центра спецопераций "А" СБУ звание генерал-майора

Президент Украины присвоил начальнику Центра спецопераций "А" СБУ звание генерал-майора

  •  64187 просмотра
Еще 6 участников присоединились к коммюнике саммита мира – Зеленский

Еще 6 участников присоединились к коммюнике саммита мира – Зеленский

  •  103842 просмотра
В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

  •  89818 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  105966 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  194915 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  194183 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  199238 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  194088 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  142850 просмотра

Война

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  15870 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  19219 просмотра
В захваченном Скадовске прогремели взрывы

В захваченном Скадовске прогремели взрывы

  •  20091 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  20117 просмотра
На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

  •  21590 просмотра

политика

Буданов о наступлении рф на востоке Украины: Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная

Буданов о наступлении рф на востоке Украины: Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная

  •  33381 просмотра
Разрешение США на удары Украины по территории рф сорвало большее наступление на Харьковскую область - Associated Press

Разрешение США на удары Украины по территории рф сорвало большее наступление на Харьковскую область - Associated Press

  •  35360 просмотра
Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post

Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post

  •  37289 просмотра
Должны не допустить злоупотреблений при прохождении военнообязанными обучения в вузах-председатель КОВА Руслан Кравченко

Должны не допустить злоупотреблений при прохождении военнообязанными обучения в вузах-председатель КОВА Руслан Кравченко

  •  33817 просмотра
Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

  •  62235 просмотра

Война

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  15870 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  19219 просмотра
В захваченном Скадовске прогремели взрывы

В захваченном Скадовске прогремели взрывы

  •  20091 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  20117 просмотра
На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

  •  21590 просмотра

политика

Буданов о наступлении рф на востоке Украины: Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная

Буданов о наступлении рф на востоке Украины: Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная

  •  33381 просмотра
Разрешение США на удары Украины по территории рф сорвало большее наступление на Харьковскую область - Associated Press

Разрешение США на удары Украины по территории рф сорвало большее наступление на Харьковскую область - Associated Press

  •  35360 просмотра
Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post

Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post

  •  37289 просмотра
Должны не допустить злоупотреблений при прохождении военнообязанными обучения в вузах-председатель КОВА Руслан Кравченко

Должны не допустить злоупотреблений при прохождении военнообязанными обучения в вузах-председатель КОВА Руслан Кравченко

  •  33817 просмотра
Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

  •  62235 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  69367 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  96219 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  110096 просмотра

Экономика

В Запорожье стартовала продажа крупнейшего в Украине бронзового памятника Ленину

В Запорожье стартовала продажа крупнейшего в Украине бронзового памятника Ленину

  •  21660 просмотра
Графики почасовых отключений будут действовать все сутки: в Укрэнерго сообщили о ситуации с электроснабжением на 24 июня

Графики почасовых отключений будут действовать все сутки: в Укрэнерго сообщили о ситуации с электроснабжением на 24 июня

  •  23435 просмотра
Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

22 июня 2024, 08:17  •  100128 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

22 июня 2024, 08:02  •  56329 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

22 июня 2024, 07:19  •  71141 просмотра

Киев

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  15870 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

  •  12108 просмотра
17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

  •  32178 просмотра
Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

  •  100593 просмотра
ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

  •  96605 просмотра