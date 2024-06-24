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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2640 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Дагестані внаслідок нападів загинуло 10 осіб, серед них 8 поліцейських

Київ • УНН

 • 19004 перегляди

У Дербенті активна фаза контртерористичної операції завершилася після теракту в Дагестані, в результаті якого загинули 10 осіб, у тому числі 8 співробітників поліції, а кількість постраждалих зросла до 34, у тому числі 27 співробітників правоохоронних органів.

У Дагестані внаслідок нападів загинуло 10 осіб, серед них 8 поліцейських

У Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції після теракту в Дагестані, де загинули 10 осіб, включаючи 8 поліцейських. Кількість постраждалих збільшилася до 34 осіб, з них 27 - правоохоронці. Про це повідомляє росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції, яка розпочалася після теракту, що стався в Дагестані. Внаслідок нападу загинули 10 людей, з них 8 - поліцейських. Кількість постраждалих зросла до 34 осіб, з них 27 - представники правоохоронних органів.

За інформацією правоохоронних органів, деякі з нападників вже були відомі в поліцейських базах як особи зі зв'язками у ваххабітських колах, більшість з них - місцеві мешканці республіки. У Махачкалі було ліквідовано четверо бойовиків, а в Дербенті, за попередніми даними, двоє. Ще щонайменше двох осіб затримали.

Нагадаємо

Серед учасників нападу були сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова, якого затримали пізніше. Також в результаті нападу загинув начальник відділу поліції міста. Виїзди з Махачкали перекриті в зв'язку з надзвичайною ситуацією.

Напади в Дагестані: начальник поліції Дагестану убитий, виїзди з Махачкали перекриті23.06.24, 23:05 • 20702 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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