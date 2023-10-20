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В Черном море не наблюдается активность вражеской тактической авиации, однако минная опасность остается высокой - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В последние дни активность тактической авиации рф в акватории Черного моря прекратилась. Впрочем, минная опасность для кораблей остается высокой, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает УНН.

В Черном море не наблюдается активность вражеской тактической авиации, однако минная опасность остается высокой - Гуменюк

Цитата

"Минная опасность в Черном море остается на высоком уровне, но есть мировое понимание того, что эта опасность может касаться не только Украины. …. Общий террор гражданского судоходства враг продолжает», - заявила Гуменюк.

Детали

По ее словам, сейчас в последние дни прекратилась активность тактической авиации, когда россияне сбрасывали управляемые авиабомбы в направлении Змеиного, или неизвестные взрывные устройства в направлении гуманитарного коридора. После нескольких сообщений о подрыве и детонации мин неподалеку гражданских судов, которые получали повреждения, сейчас такие вылеты прекратились, отметила Гуменюк.

«Мы не наблюдаем активности тактической авиации в акватории черного моря, той что была. Но последствия еще будут напоминать о себе долго», - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра.

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