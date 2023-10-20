В Чорному морі не спостерігається активність ворожої тактичної авіації, однак мінна небезпека залишається високою - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Останніми днями активність тактичної авіації рф в акваторії Чорного моря припинилась. Втім, мінна небезпека для кораблів залишається високою, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
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"Мінна небезпека в Чорному морі залишається на високому рівні, але є світове розуміння того, що ця небезпека може стосуватися не тільки України. …. Загальний терор цивільного судноплавства ворог продовжує», - заявила Гуменюк.
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За її словами, зараз останніми днями припинилась активність тактичної авіації, коли росіяни скидали керовані авіабомби в напрямку Зміїного, або невідомі вибухові пристрої в напрямку гуманітарного коридору. Після декількох повідомлень про підрив і детонацію мін неподалік цивільних суден, які зазнавали пошкоджень, зараз такі вильоти припинились, зазначила Гуменюк.
«Ми не спостерігаємо активності тактичної авіації в акваторії чорного моря, тої що була. Але наслідки ще будуть нагадувати про себе довго», - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру.
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