В четырех регионах Украины раскрыли схему верификации Starlink для российских оккупантов

Правоохранители раскрыли масштабную схему, участники которой за деньги регистрировали и верифицировали спутниковые терминалы Starlink для их последующего использования российскими военными. Фигурантов задержали в Киеве, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской, Житомирской и Николаевской областных прокуратур, а также Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона раскрыты лица, которые за вознаграждение регистрировали и верифицировали спутниковые терминалы Starlink для последующего использования российскими военными - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые через Telegram устанавливали контакт с представителями спецслужб РФ или их посредниками, которые платили за регистрацию терминалов. Они оформляли оборудование на себя или привлекали знакомых и родственников, после чего передавали данные кураторам. После верификации терминалы становились доступными для использования оккупационными войсками.

В Киеве двое мужчин за 100 долларов США за каждое устройство зарегистрировали как минимум 67 терминалов. Часть из них работала на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, обеспечивая связь и координацию действий российских военных.

В Житомире 33-летняя женщина зарегистрировала Starlink за 2 тыс. грн, а впоследствии привлекла еще трех лиц для оформления других терминалов, получив дополнительное вознаграждение. Кроме того, ей сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества.

На Николаевщине раскрыт 19-летний студент, который зарегистрировал Starlink на свое имя и планировал оформить еще несколько терминалов через знакомых.

На Кировоградщине в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, который, по версии следствия, за вознаграждение оформлял терминалы Starlink на себя, родственников и знакомых, осознавая, что они могут использоваться вооруженными силами РФ. Обвинительный акт в отношении него уже направлен в суд.

Всем раскрытым сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Незаконно зарегистрированные устройства заблокированы.

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