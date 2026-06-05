В четырех областях Украины зафиксированы обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов обесточена часть четырех областей Украины. Энергетики работают над восстановлением, а графики ограничений пока не вводятся.
Часть потребителей в четырех областях Украины остается без света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Также отмечается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
По состоянию на сегодня введение ограничений электроснабжения не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в энергоснабжении следует отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
В то же время активное потребление электроэнергии рекомендуется перенести на дневной период - с 10:00 до 16:00.
Напомним
4 июня из-за обстрелов рф обесточены потребители в шести областях Украины. В Сумской области вражеский дрон ранил работника облэнерго во время атаки на авто.