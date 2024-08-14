В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море сегодня утром фиксируют 1 российский корабль - носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

Как рассказали в ВМС ВСУ, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

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