В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщили о наличии одного российского корабля-носителя 'Калибров' в Черном море. В Средиземном море зафиксировано два корабля РФ, один из которых также вооружен 'Калибрами'.
В Черном море сегодня утром фиксируют 1 российский корабль - носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
Как рассказали в ВМС ВСУ, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
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