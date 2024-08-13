В ВМС объяснили, почему десант рф не сможет высадиться на побережье Черного моря в Одесской области
Киев • УНН
Представитель ВМС ВСУ объяснил, почему российский десант не сможет высадиться на одесском побережье. Для этого нужна поддержка сухопутных войск, которых нет, а корабли не могут подойти из-за угрозы от береговой артиллерии.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что для гипотетической высадки российского десанта на одесском побережье Черного моря необходима поддержка сухопутных войск. При этом оккупанты могут сразу попасть под огонь береговых-ракетных артиллерийских войск. Об этом Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
По его словам, такие угрозы остаются актуальными, ведь враг не оставляет подобных целей.
Когда российский диктатор говорит о договоренностях, "исходя из реалий на земле", он почему-то не хочет исходить "из реалий на воде". Планы это одно, а способность - немножко другое. Такие операции не проводятся, как самостоятельный вид операций. Сухопутный компонент таких операций захлебнулся еще в начале полномасштабного вторжения. Поэтому сейчас такую операцию самостоятельно они проводить не могут. Кроме того, они не могут подойти к нашему побережью. Они даже с базы новороссийской выйти не могут. А подойти к нашему побережью - это попасть под огонь береговых-ракетных артиллерийских войск
Также он добавил, что в рф достаточно снижены десантные способности.
Из 13 единиц больших десантных кораблей в строю остается 5. Поэтому сейчас это (высадка десанта - ред.) невозможно
Напомним
На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения, из которых 52 - на Покровском направлении. На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие.
рф в Криму використовує як мінімум 5 аеродромів - Плетенчук13 августа 2024, 07:25 • 30583 просмотра