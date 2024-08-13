рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

россияне во временно оккупированном Крыму используют, как минимум, 5 аэродромов, но два из них уже не имеют той нагрузки, которая у них была в начале полномасштабного вторжения из-за того, что были потеряны эти единицы. Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов.

Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Использует по назначению. Использует, как минимум, 5 аэродромов. Два из них уже не имеют той нагрузки, которая у них была в начале полномасштабного вторжения из-за того, что были потеряны эти единицы. Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов. В принципе, можно было задействовать и больше аэродромов. В Крыму, в принципе, много подобных объектов, но используют эти. Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой рф они не хотят по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы - сказал Плетенчук.

Напомним,

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили базу противовоздушной обороны на мысе Фиолент, обеспечивающую защиту Севастополя. Разведано размещение комплексов ПВО, зенитно-ракетных систем и установок РЭБ и РЭР.