В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". За сутки через Керченский пролив прошли 18 судов, 8 в Черное море и 10 в Азовское.
По состоянию на утро четверга, 17 августа, российская армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют,
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним
Украинские военные атаковали газовую вышку в Черном море, где размещались российские военные и разведывательное оборудование. По словам представителя ВМС, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга.