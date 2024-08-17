В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

По состоянию на утро четверга, 17 августа, российская армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют, - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним

Украинские военные атаковали газовую вышку в Черном море, где размещались российские военные и разведывательное оборудование. По словам представителя ВМС, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга.