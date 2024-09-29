В Черном море находится два вражеских ракетоносителя с общим залпом до 8 ракет
Киев • УНН
В Черном море находятся два российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - один с залпом до 16 ракет.
В Черном море продолжают нести боевое дежурство два российских корабля - носители крылатых ракет, с общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
По состоянию на 06:00 29.09.2024 в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 10 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.
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