У Чорному морі перебуває два ворожих ракетоносії із загальним залпом до 8 ракет
Київ • УНН
У Чорному морі перебувають два російські кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - один із залпом до 16 ракет.
У Чорному морі продовжують нести бойове чергування два російські кораблі - носії крилатих ракет, із загальним залпом до 8 ракет. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
Станом на 06:00 29.09.2024 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також повідомляється, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.
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