В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага
Киев • УНН
Спасатели Киевщины ликвидировали возгорание на 130 га в Чернобыльской зоне. Работы продолжаются на трех очагах, ситуация под контролем, радиационный фон в норме.
Спасатели ликвидировали пожар на 130 га в Чернобыльской зоне, работы продолжаются на трех очагах, радиационный фон - в пределах нормы, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Спасатели Киевщины сегодня утром ликвидировали возгорание на одной из локаций в Чернобыльской зоне на площади 130 га. Сейчас работы продолжаются еще на трех очагах, на одном из которых пожар уже локализовали. Ситуация под контролем, а радиационный фон - в пределах нормы
В ГСЧС отметили, что ежедневно в условиях изнуряющей жары, плечом к плечу с подразделениями из других регионов Украины, огнеборцы прилагают максимум усилий, чтобы остановить распространение огня. И здесь речь идет не только о сохранении экосистемы. Это борьба за чистый воздух, которым дышат жители Киевщины, столицы и соседних областей.
Укргидрометцентр прогнозирует улучшение качества воздуха в Киеве после дождей03.07.26, 14:11 • 5704 просмотра
"Работа осложняется тем, что поблизости нет достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что существенно замедляет процесс ликвидации и требует от личного состава еще большей выдержки и слаженности", - отметили в ГСЧС.
Важную роль в укрощении огня, как указано, играет тяжелая инженерная техника ГСЧС. "Благодаря самоотверженной работе ее операторов прокладываются дороги к эпицентрам пожара и создаются минерализованные полосы, которые сдерживают пламя и помогают защитить новые участки", - говорится в сообщении.
"Каждый метр отвоеванной у стихии земли - это результат совместной, напряженной и опасной работы спасателей ГСЧС", - подчеркнули в ГСЧС.
В Чернобыльской зоне заметили огненный смерч03.07.26, 18:20 • 3252 просмотра