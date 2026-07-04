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В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Спасатели Киевщины ликвидировали возгорание на 130 га в Чернобыльской зоне. Работы продолжаются на трех очагах, ситуация под контролем, радиационный фон в норме.

В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага

Спасатели ликвидировали пожар на 130 га в Чернобыльской зоне, работы продолжаются на трех очагах, радиационный фон - в пределах нормы, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Спасатели Киевщины сегодня утром ликвидировали возгорание на одной из локаций в Чернобыльской зоне на площади 130 га. Сейчас работы продолжаются еще на трех очагах, на одном из которых пожар уже локализовали. Ситуация под контролем, а радиационный фон - в пределах нормы

- указали в ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что ежедневно в условиях изнуряющей жары, плечом к плечу с подразделениями из других регионов Украины, огнеборцы прилагают максимум усилий, чтобы остановить распространение огня. И здесь речь идет не только о сохранении экосистемы. Это борьба за чистый воздух, которым дышат жители Киевщины, столицы и соседних областей.

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"Работа осложняется тем, что поблизости нет достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что существенно замедляет процесс ликвидации и требует от личного состава еще большей выдержки и слаженности", - отметили в ГСЧС.

Важную роль в укрощении огня, как указано, играет тяжелая инженерная техника ГСЧС. "Благодаря самоотверженной работе ее операторов прокладываются дороги к эпицентрам пожара и создаются минерализованные полосы, которые сдерживают пламя и помогают защитить новые участки", - говорится в сообщении.

"Каждый метр отвоеванной у стихии земли - это результат совместной, напряженной и опасной работы спасателей ГСЧС", - подчеркнули в ГСЧС.

В Чернобыльской зоне заметили огненный смерч03.07.26, 18:20 • 3252 просмотра

Юлия Шрамко

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