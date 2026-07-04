В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага

Спасатели ликвидировали пожар на 130 га в Чернобыльской зоне, работы продолжаются на трех очагах, радиационный фон - в пределах нормы, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Спасатели Киевщины сегодня утром ликвидировали возгорание на одной из локаций в Чернобыльской зоне на площади 130 га. Сейчас работы продолжаются еще на трех очагах, на одном из которых пожар уже локализовали. Ситуация под контролем, а радиационный фон - в пределах нормы