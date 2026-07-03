В Чернобыльской зоне заметили огненный смерч
Киев • УНН
В Чернобыльской зоне отчуждения возник огненный смерч, где ветер, пыль и пламя слились в одну разрушительную силу. Спасатели Киевщины непрерывно борются с пожаром.
В Чернобыльской зоне отчуждения возник огненный смерч - ветер, пыль и пламя слились в одну разрушительную силу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну разрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевщины в Чернобыльской зоне отчуждения
Как отметили в ГСЧС, там, где стихия ежеминутно меняет направление и испытывает людей на прочность, чрезвычайники не отступают: день за днем они мужественно сдерживают огонь, чтобы не дать ему распространиться дальше.
Крупнейшие лесные пожары сейчас в Черниговской и Харьковской областях, за два дня потушили еще 24 - "Леса Украины"01.07.26, 16:28 • 2689 просмотров