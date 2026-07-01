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Крупнейшие лесные пожары сейчас в Черниговской и Харьковской областях, за два дня потушили еще 24 - "Леса Украины"

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В лесном фонде ГП "Леса Украины" за последние два дня ликвидировали 24 пожара на площади 35,9 га. Продолжается тушение двух крупнейших очагов в Черниговской и Харьковской областях.

Крупнейшие лесные пожары сейчас в Черниговской и Харьковской областях, за два дня потушили еще 24 - "Леса Украины"
фото иллюстративное

За два дня в Украине ликвидировано 24 лесных пожара в лесах ГП "Леса Украины" на площади почти 36 гектаров, сообщили в государственном предприятии в среду, пишет УНН.

За последние два дня в лесном фонде ГП "Леса Украины" ликвидировано 24 лесных пожара на площади 35,9 га. 

- указали в ГП "Леса Украины".

Сейчас, как указано, "продолжается тушение двух крупнейших очагов возгорания – в Черниговской и Харьковской областях":

  • Черниговщина. "В Славутичском лесничестве Черниговского надлесничества из-за падения обломков вражеского дрона загорелись 75-летние сосновые насаждения на острове между Днепром и Вербкой. Добраться до очага возгорания можно только по воде, поэтому работников государственной лесной охраны и спасателей переправили на остров катером ГСЧС. Пожар тушили вручную с помощью ранцевых огнетушителей, лопат и хлопушек. Сейчас возгорание локализовано на площади 30 га, продолжается полная ликвидация";
    • Харьковщина. "В Артемовском лесничестве Изюмского надлесничества возник низовой лесной пожар. Очаг возгорания расположен в 24 км от линии соприкосновения. К тушению привлекли 16 работников ГП «Леса Украины», четыре пожарных автомобиля, пожарный модуль, трактор и автомобиль лесной охраны. Пожар локализовали на площади 8,5 га".

      В ГСЧС накануне сообщали, что в Киевской области в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения также продолжается ликвидация пожара.

      Спасатели ГСЧС совместно с работниками пожарной охраны ГСП "Северная пуща", как сообщается, справились с возгоранием на двух локациях. К вечеру 30 июня продолжалась ликвидация еще одного очага горения.

      "Радиационный фон в районе проведения работ остается в пределах нормы", - указывали в ГСЧС.

      С прошлой недели в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      Государственная лесная охрана совместно с представителями Нацполиции, как сообщили в ГП, в усиленном режиме патрулирует лесные массивы по всей стране, чтобы предотвратить возникновение новых пожаров и оперативно выявлять нарушения правил пожарной безопасности в лесах Украины.

      Юлия Шрамко

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