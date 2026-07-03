Укргидрометцентр прогнозирует улучшение качества воздуха в Киеве после дождей
Киев • УНН
В Киеве и области ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах и остатков продуктов горения после обстрелов. Укргидрометцентр прогнозирует улучшение во второй половине дня благодаря дождям.
Качество воздуха в Киеве и области ухудшилось из-за пожаров в экосистемах Киевщины и остатков продуктов горения после обстрелов. Укргидрометцентр прогнозирует, что во второй половине дня ситуация может улучшиться благодаря дождям. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Киеве и области ухудшилось качество атмосферного воздуха! По информации Укргидрометцентра, это произошло вследствие пожаров в экосистемах Киевщины и остатков продуктов горения после вчерашних обстрелов
Однако во второй половине дня ожидаем умеренные дожди, которые будут способствовать улучшению ситуации за счет вымывания взвешенных веществ из атмосферного воздуха.
Если вы чувствуете запах дыма или наблюдаете задымление:
- ограничьте длительное пребывание на открытом воздухе;
- закрывайте окна и проветривайте помещение, когда качество воздуха улучшается;
- людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, детям и пожилым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Ухудшение качества воздуха в Киеве из-за жары, пожаров после атаки рф и отсутствия ветра - КГГА03.07.26, 10:49 • 3094 просмотра