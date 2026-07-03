Ухудшение качества воздуха в Киеве из-за жары, пожаров после атаки РФ и отсутствия ветра - КГГА

Ухудшение состояния воздуха в Киеве обусловлено аномальной жарой, пожарами после атак РФ и отсутствием ветра, киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 9:30 3 июля в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", - сообщают в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По данным городской системы мониторинга, фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли).

Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы. В то же время из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля, и температурной инверсии (отсутствие ветра) загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Они накопились в приземном слое воздуха, что привело к временному ухудшению его качества и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц - указали в КГГА.

Это, как сообщается, может негативно влиять на состояние здоровья, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных.

До улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

В КГГА отметили, что индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха