Ухудшение качества воздуха в Киеве из-за жары, пожаров после атаки РФ и отсутствия ветра - КГГА
Киев • УНН
В Киеве 3 июля зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за аномальной жары и пожаров после вражеской атаки. КГГА рекомендует закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Ухудшение состояния воздуха в Киеве обусловлено аномальной жарой, пожарами после атак РФ и отсутствием ветра, киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 9:30 3 июля в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", - сообщают в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По данным городской системы мониторинга, фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли).
Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы. В то же время из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля, и температурной инверсии (отсутствие ветра) загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Они накопились в приземном слое воздуха, что привело к временному ухудшению его качества и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц
Это, как сообщается, может негативно влиять на состояние здоровья, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных.
До улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.
В КГГА отметили, что индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха03.07.26, 09:13 • 2722 просмотра