В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха

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В Киеве ухудшилось качество воздуха, о чем свидетельствуют данные в приложении "Киев Цифровой" в пятницу, пишет УНН.

Детали

На 8:55 показатель CAQI, общий индекс качества воздуха, в 100+ (состояние воздуха: опасно) фиксировался в Шевченковском районе (Сырец), в Подольском районе (Подол), в Дарницком районе (Харьковский массив).

Также высокие показатели CAQI свыше 80 (состояние воздуха: вредно) были на Виноградаре, на Оболони, в Святошинском районе, в Соломенском районе.

На 9 часов Киев находился на 40-м из 125 мест в рейтинге от IQAir (худшее качество воздуха в начале) с показателем 61 AQI⁺. По данным IQAir, загрязнение мелкими частицами PM2.5 фиксировалось на уровне 14,7 мкг/м³.

"Концентрация PM2.5 сейчас в 2,9 раза выше рекомендованного ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5", - говорится в сообщении.

Это произошло после одной из самых массированных атак рф на Киев, после которой фиксировались пожары.

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