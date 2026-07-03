Дожди с грозами и градом - Гидрометцентр дал прогноз на 3 июля

В пятницу, 3 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве западных, северных, Винницкой, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с. Температура днем 29-34°, на Киевщине 25-30°; в западных, Житомирской и Винницкой областях 22-27° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 июля ожидается небольшая облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +27°...+29°.

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