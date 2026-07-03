Дожди с грозами и градом - Гидрометцентр дал прогноз на 3 июля
Киев • УНН
В пятницу на большей части Украины ожидается облачная погода с дождями и грозами. На Киевщине температура составит 25-30°.
В пятницу, 3 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве западных, северных, Винницкой, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с. Температура днем 29-34°, на Киевщине 25-30°; в западных, Житомирской и Винницкой областях 22-27°
В Киеве и области 3 июля ожидается небольшая облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +27°...+29°.
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю28.06.26, 12:24 • 136674 просмотра