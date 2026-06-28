Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю

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Начало июля может стать периодом важных изменений в политике, экономике, международных отношениях и информационном пространстве. По прогнозу астролога Ксении Базиленко, неделя с 29 июня по 5 июля 2026 года будет насыщенной из-за изменения положения сразу нескольких важных планет, передает УНН.

Детали

По словам Базиленко, на этой неделе произойдут три ключевых астрологических события. 29 июня Меркурий начнет ретроградное движение в знаке Рака, 30 июня Юпитер перейдет в знак Льва, а 1 июля Марс войдет в знак Близнецов. Уже 3-4 июля Марс соединится с Ураном.

Впереди неделя, которую вряд ли можно назвать спокойной. Именно сейчас закладываются события, последствия которых мы можем наблюдать еще много месяцев - отметила астролог.

По ее прогнозу, ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля, может влиять на информационные процессы, коммуникацию, документы, технику, поездки и планы. В этот период Базиленко советует внимательнее проверять документы, не спешить с покупкой автомобилей и дорогой техники, оставлять запас времени на дорогу и завершать дела, которые давно были отложены.

Поскольку Меркурий будет находиться в знаке Рака, особое внимание, по словам астролога, стоит уделить семейным вопросам, примирению с близкими, оформлению наследства, возвращению в родные места и завершению давних семейных историй.

Еще одним важным событием недели Базиленко называет переход Юпитера в знак Льва. Он будет находиться там с 30 июня 2026 года по 25 июля 2027 года.

Это одно из важнейших астрологических событий года, ведь именно Юпитер определяет главное направление развития почти на следующие двенадцать месяцев - объяснила она.

По прогнозу астролога, этот период может открыть новый цикл амбиций, лидерства, творчества и масштабных решений. Он может быть благоприятным для запуска новых проектов, публичной активности, развития личного бренда и появления новых лидеров в политике, культуре, образовании и общественной жизни.

В то же время Базиленко предупреждает, что в ближайшие недели Юпитер начнет формировать напряженные аспекты, которые могут влиять на международную политику, экономику и дипломатические процессы.

Особое внимание астролог обращает на переход Марса в знак Близнецов, где он будет находиться с 1 июля по 11 августа. По ее словам, в этот период главное поле борьбы может постепенно смещаться в информационное пространство.

В ближайшие недели могут усилиться информационные войны, политические споры, острые публичные заявления, борьба за общественное мнение, активность журналистов, блогеров и лидеров мнений. Именно слово все чаще будет становиться главным оружием этого периода - отметила Базиленко.

Самым напряженным аспектом недели она называет соединение Марса и Урана, которое произойдет 3-4 июля. По прогнозу астролога, оно может принести неожиданные политические решения, громкие заявления, информационные противостояния, технологические прорывы и резкие изменения в мировых процессах.

Также, по словам Базиленко, в этот период могут возрасти риски технических сбоев, аварий и событий, связанных со стратегической инфраструктурой. Она советует внимательнее следить за прогнозами погоды, поскольку Уран в астрологии связывают с электричеством, атмосферными процессами и сильными ветрами.

Что это означает для Украины

Для Украины, по прогнозу Базиленко, эта неделя также может стать началом нового этапа. Переход Юпитера во Льва, по ее мнению, может усилить международную поддержку, дипломатические переговоры и сотрудничество с союзниками.

В то же время ближе к выходным возможны непростые международные договоренности, активные политические дискуссии и изменения в законодательстве. Особое внимание могут привлечь вопросы международных соглашений, государственного управления и правил выезда за границу.

Вместе с тем соединение Марса с Ураном, по словам астролога, может открыть возможности для нестандартных решений, современных технологий и важных тактических шагов.

Мир постепенно входит в период масштабных изменений, которые затронут политику, экономику, информационное пространство, международные отношения и даже природные процессы. Именно поэтому не стоит ожидать, что июль начнется спокойно - отметила Базиленко.

Прогноз для знаков Зодиака на 29 июня - 5 июля

Овен

Неделя поможет завершить семейные, имущественные и бытовые дела. Если кто-то давно занимается ремонтом, оформлением документов или решением семейных вопросов - сейчас хорошее время поставить точку. А вот с новыми переездами, крупными покупками и импульсивными решениями лучше не спешить.

Тельцы

Тельцам стоит делать ставку на переговоры, обучение и деловые контакты, но избегать лишних споров.

Близнецы

Для Близнецов начинается один из самых активных периодов лета: возможны новые идеи, знакомства и неожиданные повороты. Марс входит в знак Рака, пробуждая огромный запас энергии. Впереди могут быть неожиданные повороты, новые идеи, важные знакомства и даже настоящий переворот в сознании. Поэтому стоит подготовиться к радикальным изменениям.

Раки

Ракам ретроградный Меркурий может помочь вернуться к незавершенным делам, восстановить отношения и переосмыслить собственные цели.

Это хорошее время для восстановления отношений, решения семейных вопросов, переосмысления собственных целей и внутренней перезагрузки.

Львы

Для Львов начинается особенный период. Уже совсем скоро Юпитер откроет новый годовой цикл больших возможностей. Астролог советует использовать эту неделю для подготовки: завершить старые дела, строить планы и не спешить раскрывать все свои намерения.

Девы

События могут развиваться не совсем по вашему плану, но именно это откроет новые возможности. Некоторые знакомства, коллективные проекты или дружеские советы могут оказаться очень полезными. Звезды советуют не бояться изменений и оставаться открытыми ко всему новому.

Весы

В центре внимания окажутся профессиональные вопросы и ваша репутация. Хорошее время завершить важные рабочие дела, вернуться к старым проектам или пересмотреть свои карьерные планы.

Скорпионы

Неделя открывает возможности для обучения, путешествий, международных контактов и расширения кругозора. Если давно планировали получить новые знания или вернуться к учебе - сейчас благоприятный момент.

Стрельцы

Финансовые вопросы потребуют большей внимательности. Возможно возвращение к старым договоренностям, кредитам, инвестициям или общему бюджету. Не стоит спешить с крупными тратами.

Козероги

Главной темой недели станут партнерские отношения. Ретроградный Меркурий может вернуть к вам людей из прошлого или заставить пересмотреть важные договоренности. Это хорошее время для примирения, откровенных разговоров и завершения старых конфликтов.

Водолеи

В центре внимания окажутся работа, здоровье и повседневные дела. Именно сейчас стоит навести порядок в своем графике, завершить накопившиеся дела и больше внимания уделить своему самочувствию. Звезды советуют избегать перегрузок.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет одной из самых приятных. Растет вдохновение, желание творить, влюбляться, больше времени проводить с детьми или заниматься любимым делом. Неделя может быть благоприятной для творчества, романтики, общения с детьми и любимых занятий.

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