В Украине 28 июня жара до 38° и местами кратковременные дожди - Гидрометцентр
Киев • УНН
В воскресенье, 28 июня, на большей части Украины ожидается солнечная погода без осадков. В западных областях сильная жара до 35-38°, на востоке до 28°.
В воскресенье, 28 июня, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 29-34°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38°, на востоке страны 23-28°
В Киеве и области 28 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +29°...+31°.
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